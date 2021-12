VIDEO | Hävitav tornaado pühkis teelt Amazoni laohoone: hukkunuid vähemalt kuus

Illinoisi osariigi tuletõrjeülem James Whiteford sõnas, et traagilisest õnnetusest pääses eluga 45 laotöölist. Ametivõimud on praeguseks aga kaotanud lootuse leida rohkem ellujäänuid, mistõttu on päästmistöödelt mindud üle taastamistöödele, vahendab Reuters. Tuletõrjeülema sõnul on aga kadunud inimeste arv ebaselge, sest Amazonil puuduvad täpsed andmed õnnetuse hetkel sorteerimiskeskuses viibinud inimestest.

Piirkonda tabanud tornaado rebis esmalt Amazoni laohoone katuse, misjärel varisesid kokku ka maja seinad. Rusude juurde on kogunenud aga hoones viibinute kolleegid ja pereliikmed, kes päästjatelt meeleheitlikult uudiseid ootavad.

Amazon ütles, et laos viibinud töölisi teavitati piirkonna tornaadohoiatusest ning suunati nad seejärel selleks mõeldud varjumispaika. Ettevõte lisas, et kõik töötajad on läbinud koolituse, mis valmistab neid ette sarnasteks hädaolukordadeks.

Amazoni tegevjuht Andy Jassy avaldas Twitterisse kaastunnet ning sõnas, et ettevõte jätkab päästetöödel tihedat koostööd kohalike võimudega.

Ettevõtte asutaja Jeff Bezos kordas tegevjuhi jagatud avaldust ning lubas kogukonnale Amazoni toetust. "Kogu Edwardsville peaks teadma, et Amazoni meeskond on pühendunud nende toetamisele ja on selle kriisi ajal nende kõrval," kirjutas Bezos.

Nädalavahetusel Ameerika Ühendriike tabanud tornaadode tagajärjel on ohvrite arv kerkinud praeguseks juba üle 80.