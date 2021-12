VIDEO | Karmid koroonameetmed tõid Viini tänavatele kümned tuhanded austerlased

Meeleavaldajad on tänavatel kogunenud alates novembri keskpaigast, mil Austria valitsus riigi täielikult sulges. Kui tänase seisuga pääsevad lockdowni’st kõik vaktsineeritud inimesed, siis kaitsepookimata austerlased peavad karme piiranguid aga jätkuvalt järgima, vahendab The Guardian .

Kõige tulisemalt protesteriti aga kohustuslik vaktsineerimine vastu, mis jõustub veebruaris kõigile üle 14-aastastele elanikele. Nimelt on Austria esimene Euroopa Liidu riik, kes sellise otsuse on vastu võtnud. Kaitsepookimisest pääsevad aga need, kellel on ette näidata arsti poolt väljastatud vastav tõend.