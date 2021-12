Biden: USA vägede saatmine Ukrainasse ei ole kunagi päevakorras olnud

Delaware'i osariigis asuvas Wilmingtonis viibiv Biden lisas ajakirjanikele, et USA vägede saatmine Ukrainasse ei ole kunagi päevakorras olnud, vahendab Reuters . Siiski kinnitas president, et vajadusel saadetakse USA ja NATO vägesid idas asuvatele liitlastele.

Vladimir Putiniga kaks tundi telefoni teel vestelnud Biden sõnas, et on Venemaa presidendile selgeks teinud, et Ukrainasse tungides muutub Venemaa positsioon maailmas märkimisväärselt. „Ma tegin president Putinile täiesti selgeks, et kui ta liigub Ukrainasse, saavad majanduslikud tagajärjed olema laastavad,” lausus Biden.