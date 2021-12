Britid G7 liikmetele: agressorite vastu tuleb seista ühtsena

Sel nädalavahetusel toimuva Suurbritannia korraldatud G7 liikmesriikide välisministrite arutelude peateema on Vene vägede koondumine Ukraina piirile, kuid juttu tuleb näiteks ka pingetest Balkanil, Iraani tuumaambitsioonide piiramisest ja Põhja-Koreast ning Hiinast.

Maailma mõjukaimate demokraatiate ülesandeks on Trussi sõnul tugev vastasseis agressoritele, kes püüavad koomale tõmmata vabaduse ja demokraatia piire, vahendab EuroNews.

"Selleks peab meil olema täiesti ühtne hääl. Me peame laiendama oma majandus- ja julgeolekuseisukohti üle maailma," sõnas välisminister avakõnelustel.

Britid märkisid, et Ukraina ründamine oleks Venemaa jaoks tõsine strateegiline viga, millele järgneksid tagajärjed. Mitmed NATO liidrid on viimastel nädalatel Ukraina piiri äärde vägede koondamise valguses hoiatanud, et Ukraina ründamisel ootavad Venemaad majanduslikud sanktsioonid.