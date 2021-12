Ekspertide hinnangul võib Omikron ainuüksi Suurbritannias tuua kevadeks kaasa kuni 75 000 surmajuhtu

Teadlaste kõige optimistlikuma stsenaariumi korral jõuab järgmise koroonalaine kõrgpunktis igapäevaselt haiglasse veidi rohkem kui 2000 uut koroonapatsienti ning aasta esimese viie kuu hukkunute arv jääb 25 000 ligi. Niisuguse ennustuse garantiiks on, et kolmas vaktsiinidoos on omikrontüve vastu tõepoolest efektiivne ning rasked haigusjuhtumid harvad, vahendab DailyMail.