Värskelt avastatud turvanõrkus Java programmis seab ohtu ka Eesti ettevõtted ja asutused

Haavatavus on populaarse programmeerimiskeele Java laialt kasutatavas Apache Log4j logimisfunktsioonis, tegu on globaalse puudusega. Nõrkus mõjutab ka kõiki Eesti ettevõtteid ja asutusi, mis neid teenuseid kasutavad. RIA soovitab tungivalt kõikidel asutustel kontrollida, kas nad on nõrkusest mõjutatud ja võtta vajadusel kasutusele vastumeetmed.

„Ettevõtted ja ka riigiasutused peaksid vaatama üle oma teenuseportfelli kuuluvad Java platvormil põhinevad teenused. Jälgige, kas teie kasutuses olevatele toodetele on väljastatud uuendusi. Kui on, siis tehke need kiiresti ära, sest need paikavad kriitilise turvanõrkuse. See on eriti oluline nende süsteemide puhul, mis on kättesaadavad internetist,“ ütles RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhataja Tõnu Tammer.

CERT-EE on esialgsel hinnangul tuvastanud Eesti ettevõtteid ja asutusi, mis on nõrkusest ohustatud. „Suhtlesime asutustega ning haavatavad teenused on praeguseks suletud. Jätkame mõjutatud ettevõtete igakülgset abistamist ning uute juhtumite otsimist,“ lausus Tammer. CERT-EE vahetab infot partneritega üle maailma ning seirab toimuvat, et võimalikke rünnakuid ennetada.

Ta lisas, et riigi teenustes võeti eile õhtul kasutusele rida ajutisi meetmeid ohu vähendamiseks või paigaldati Log4j versioon, kus turvanõrkust enam ei ole.

Erinevad kommertstooted võivad samuti sisaldada haavatavat komponenti. Sellisel juhul tuleb oodata tootjapoolset turvapaika. Näiteks küberturvalisuse ettevõte F-Secure paikas täna varahommikul oma antiviiruse keskhalduse.

Mida peaksid tegema ettevõtte või asutuse juhid?

Selgitage välja, kas teie e-teenused või ostetud kommertstooted kasutavad Java Log4j logimisfunktsiooni. Kui jah, siis laske IT-osakonnal või teenusepakkujal tarkvara uuendada või rakendage ajutisi meetmeid, mis riske vähendavad.

Ettevõtetel, kes kahtlustavad küberrünnakut, palutakse pöörduda CERT-EE poole aadressil cert@cert.ee.

„Mida rohkem on meil infot juhtumite kohta Eestis, seda paremini saame abi pakkuda ja ohte ennetada,“ lisas Tammer.