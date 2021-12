Õnnelik möödapanek: karm ilmaprognoos ei realiseerunud ning jäävihm raskeid liiklusõnnetusi ei põhjustanud

„Kui siin-seal ka jäävihma sadas, siis teehooldusmeeskonnad olid tasemel ning andsid endast maksimumi, et teed puhtad ja jäävabad hoida," ütles Tambre. Tema sõnul andsid samaväärse panuse ka liiklejad, kes kuulasid hoiatusi, ei tulnud massiliselt välja ning sõitsid oma sõite rahulikult.

Transpordiameti pressiesindaja Erki Varma sõnul oli jäävihma hoiatus- ja ennetusmeetmetel hea mõju. „Rõõm on tõdeda, et seekord võtsid inimesed hoiatust kuulda ja raskeid liiklusõnnetusi tõepoolest ei juhtunud," märkis Varma.

Varma sõnul võib raskete liiklusõnnetuste puudumise üheks põhjuseks olla see, et jäävihm jäi kardetud mahus siiski maha sadamata. „Teiselt poolt aitas kaasa kindlasti ka libedatõrje ja liiklejate vastutustundlik käitumine," ütles Varma. Ka liiklustihedus oli tema sõnul Eesti teedel reedel tavapärasest väiksem ja inimesed kasutasid tööks kodukontroti võimalust.

Varma tuletas siiski meelde, et libedaoht ei ole veel kuskile kadunud. Riigi ilmateenistus prognoosib ka laupäevaks pilves ilma ja sademeid. Päeval sadu jätkub ja püsib jäävihmaoht. Õhutemperatuur tõuseb kõikjal Eestis, jäädes nullilähedale. Teetemperatuurid püsivad miinuspoolel. Teepinnad on külmunud ning märjad, see tekitab suure jäiteohu. „Liiklejatel palume jätkuvalt liigelda ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega," märkis Varma.