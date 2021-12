Hukkunute arv kasvab: tornaadod USA keskosas on hinnanguliselt nõudnud kümneid inimelusid

USA Tennessee osariigis on tormi tõttu hukkunud kolm inimest. Ka Arkansases on teateid vähemalt ühest hukkunust tornaado tõttu osaliselt purunenud hooldekodus. Missouri osariigis Defiance'i ja New Melle'i linna lähedal varises kokku elumaja, üks inimene sai surma ja kaks viga. Kentucky kuberneri Andy Besheari hinnangul on osariigis hukkunud kümned inimesed.

Illinoisis varises Amazoni laohoone katus ning sealsed töötajad on hoones lõksus.

“Nähtud purustused on kohutavad ning on südantlõhestav mõelda, et samal ajal viibisid hoones ka inimesed,” sõnas Edwardsville politseiülem Michael Fillback laupäeva hommikul uudistekanalile CNN.

Tema sõnul ei tea päästemeeskond seni, kui palju inimesi hoones õnnetuse hetkel täpselt viibis. Viimaste andmete kohaselt on üks kannatanu toimetatud helikopteriga haiglasse ning päästjad kammivad endiselt rususid läbi, sest kardetakse, et mõni töötaja võib olla lõksu jäänud. Sündmuspaigal on vähemalt 100 päästemasinat.

Piirkonna kuberner JB Pritzker esines eilsete sündmuste järel avaldusega Twitteris. “Minu mõtted on täna Edwardsville inimestega. Olen pidevas ühenduses, et tagada kõik päästetöödeks vajaminevad ressursid,” kirjutab ta.

Kentucky osariigis on välja kuulutatud eriolukord. Laupäeva hommikul tõdes osariigi kuberner Andy Beshear, et osariigis möllanud tornaado on esialgsetel andmetel tõenäoliselt nõudnud vähemalt 50 inimese elu.

"Ma kardan, et Kentuckys on surnud üle 50 inimese - tõenäoliselt pigem kusagil 70 ja 100 vahel," ütles ta. "See on kõige tõsisem tornaadojuhtum Kentucky ajaloos."