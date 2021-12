Zelenskõi ei välista referendumit Donbassi ja Krimmi saatuse üle

Zelenskõi ei täpsustanud, kuidas ning millal referendum läbi viiakse, kuid tema sõnul on see üks võimalik viis, kuidas taaselustada rahukõnelused Ida-Ukrainas ning lõpetada vastasseis naaberriigi Venemaaga, vahendab Reuters.

Neljapäeval tuli Venemaa president Vladimir Putin välja avaldusega, et sõjaline konflikt Ida-Ukrainas meenutab genotsiidi. „Russofoobia on teel genotsiidini esimene samm. Nii teie kui mina teame, mis Donbassis toimub," ütles Putin kodanikuühiskonna arengu ja inimõiguste nõukogu kohtumisel.

Zelenskõi on varem väitnud, et ei kavatse Putiniga otsekõnelustel osaleda. Seepärast rõhutas Ukraina president keerulistes suhetes Venemaaga USA riigipea panust. Selle nädala alguses pidas Joe Biden Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kahetunnise videokõneluse, misjärel rääkis neljapäeval telefoni teel Zelenskõiga. Telefonikõnes arutati Ukraina julgeolekuolukorda ning võimalikke viise Ida-Ukraina konflikti rahumeelseks lahendamiseks.

"Sõnum, mille ma USA presidendilt sain, on see, et Venemaa on kinnitanud Ameerika Ühendriikidele ja kogu maailmale, et ei kavatse ohustada meie suveräänsust ega territoriaalset terviklikkust," ütles Ukraina president.