Moskva: NATO peab loobuma Ukraina ja Gruusia ühinemise lubadusest

"Euroopa julgeoleku fundamentaalsetes huvides on vajalik ametlikult loobuda 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise otsusest, mille järgi Ukraina ja Gruusia saavad NATO liikmeteks," teatas ministeerium avalduses.

Lisaks andis Vene välisministeerium selge sõnumi ka selle kohta, et NATO peab lõpetama sõjaliste õppuste korraldamise Venemaa piiride lähistel ning organisatsioonilt oodatakse edaspidi muuhulgas kinnitust Venemaa naabrusesse - ei NATO liikmesriikide ega ka teiste riikide territooriumile - suurriigi turvalisust ohustavaid relvi mitte viia, vahendab Reuters.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kordas vastuses Venemaale oma varasemaid seisukohti ning rõhutas, et alliansi lubadused jäävad vaatamata Vene välisministeeriumi nõudmistele muutumatuks.

“On fundamentaalne põhimõte, et igal rahval on õigus oma saatus ise otsustada, kaasa arvatud seda, missugustes poliitilistes ja sõjalistes liitudes olla soovitakse,” sõnas Stoltenberg reede õhtul Brüsselis ühisel pressikonverentsil Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga .

"Me ei saa nõustuda sellega, et Venemaa üritab taastada süsteemi, kus suurriikidel on mõjusfäärid, kus nad saavad kontrollida või otsustada, mida teised liikmed saavad teha," lisas ta.