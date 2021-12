Välisminister Liimets Bideni ootamatust initsiatiivist: NATO dialoog Venemaaga ei ole tingimata halb

"NATO dialoog Venemaaga ei ole tingimata halb. Eesti toetab samuti dialoogi, mis aitab osapoolte julgeolekut ning rahu hoida, isegi kui seda alustades on osapoolte ootused tulemusele erinevad," ütles väliminister Eva-Maria Liimets .

Välisminister lisas, et NATO toetab üheselt ja kindlalt Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. "Kordasime seda sõnumit möödunud nädalal Riias toimunud alliansi välisministrite kohtumisel. Ukraina ja NATO ning Euroopa Liidu suhted on Ukraina ja NATO ning Euroopa Liidu korraldada ning siin teistel veto- ega sõnaõigust pole ega saa ka olla."

Liimets ütles, et Eesti töötab nii NATO laua taga kui ka oma liitlastega otse suheldes aktiivselt, et see ühtsus ka edaspidi sama kindel püsiks.