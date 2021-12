Ahistamises süüdistatava ilmateadlase Jüri Kameniku osas alustati kriminaalmenetlust

"Alustasime kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu alaealisega, kui seda tehes on kuritarvitatud kannatanu usaldust. Oleme üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kannatanuid ning asjaolude selgitamine jätkub käimasolevas kriminaalmenetluses," ütles ringkonnaprokurör Leelet Kivioja.

Menetluse eesmärk on välja selgitada, kas üldse viidi läbi uuringut ja kui, siis millistel tingimustel oli plaanitud seda teha, mis selle käigus toimus ning kas inimesed, kes sinna kutsuti, olid mingilgi moel teadlikud või ette hoiatatud sellest, mis neid ees ootab.

"Seni kogutud andmetel näib, et inimeste kohale meelitamiseks kasutati uuringut ettekäändena, kuid uurimine annab selgemad vastused. Kontrollime ka kõiki seni meedias kõlanud väiteid, kogume erinevaid tõendeid ja hindame neid kogumis, et saada ette pilt toimunust ja selle ulatusest," ütles Kivioja.

Kivioja rõhutas, et väga oluline on seksuaalkuriteo ohvriks langedes küsida abi. "Alati on võimalus esmalt küsida nõu Ohvriabi kriisiinfo telefonilt või helistada anonüümselt lasteabi telefonile või kirjutada neile veebis. Spetsialistid saavad nõu anda, kuidas edasi käituda ning toetada ja julgustada ohvrit abi otsima."