Briti kohus otsustas, et Julian Assange’i võib USA-le välja anda

Kõrgem kohus leidis, et madalama astme kohtunik rajas oma jaanuarikuise otsuse ohule, et Assange’i hakatakse väljaandmise korral hoidma ülimalt range režiimiga vanglas. USA võimud andsid aga kinnitused, et Assange’i puhul ei kasutada kõige rangemat režiimi, kui ta ei pane tulevikus toime mõnda tegu, mis seda õigustaks.