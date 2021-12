Reoveeuuring: omikrontüvi on levinud üle Eesti. Üldine koroonaviirusesisaldus püsib stabiilne

Nädalaga on vähenenud mõõduka viirusekogusega asulate arv ning juurde on tulnud üksikud väga suure viirusesisaldusega proovid. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul näitab Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks, et üldine viiruseolukord on siiski stabiilne. Päris viirusevabu piirkondi endiselt pole. Viirusekogus on nädalaga veidi kasvanud Harjumaal ja Kesk-Eestis. Lõuna-Eestis püsib olukord stabiilne.

Reoveeproovides leiduvate viirusetüvede analüüs näitas, et omikrontüvi on väikestes kogustes kohal mitmes asulas. „Kuna see uurimismetoodika on alles arendamisel, siis saame esialgu öelda, et uus viirusetüvi on välja tulnud Eesti eri paigus. Järgmise nädala analüüsid võimaldavad hinnata nende mõõtmiste täpsust ja uue viirusetüve leviku kiirust,“ selgitas Tenson.