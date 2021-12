Nicaragua muutis meelt. Taiwani asemel soovitakse diplomaatilisi suhteid Hiinaga

Neljapäeval teatas Nicaragua välisminister, et riik katkestab diplomaatilised suhted Taiwaniga. Kesk-Ameerika riigi valitsuse samm tähendab, et varasema 14 ÜRO liikmesriigi asemel tunnustab Taiwani riigina vaid 13 ÜRO-sse kuuluvat riiki.

New York Timesi teatel on see tõsine hoop Taiwanile, kes on viimastel aastatel üritanud rahvusvahelise üldsuse toetust üle võita.