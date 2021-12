LIBEDABLOGI | Täna sajab jäävihma, teedel on väga ohtlik. Transpordiamet: soovitatav on jääda koju

Transpordiamet kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad tegelevad lume- ja libedustõrjega, ent sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid.

Transpordiamet hoiatab omalt poolt, et täna muutuvad teeolud prognoositava lumesaju, tuisu ning jäävihma tõttu väga keeruliseks. "Kutsume liiklejaid üles võimalusel mitte liiklusesse riskima minna. Kui kindlasti on vaja minna, siis tuleb liikluses olla ülimalt ettevaatlik, vähendada kiirust ja suurendada pikivahet," hoiatas Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa. "Paljudel on kodune kaugtöö võimalus ja täna on just õige hetk seda võimalust kasutada."

„Oleme linnatänavate hoolduspartneritele andnud eelhoiatuse suunata kogu ressurss kõnniteede ja sõiduteede libedusetõrjele, kuid ka kõigi nende meetmete juures muudab jäävihm teed ikkagi ohtlikult libedaks. Linnaosavalitused jagavad tasuta graniitsõelmeid korteriühistutele ja soovitame tungivalt seda kasutada. Andsime nii koolidele, lasteaedadele, sotsiaal- ja tervishoiu ning kultuuriasutustele võimaluse saada juurde suures koguses graniitsõelmeid, et neil oleks võimalik jäävihma korral kohe libedusetõrjega alustada. Nii MUPO kui ka politsei patrullautod on varustatud puistematerjaliga ja on samuti libeduse tõrjel linlastele abiks,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Keskkonna- ja Kommunaalamet ning linnaosad on hankinud libedusetõrjeks umbes 71 tonni graniitkillustikku, mida jagatakse ning ollakse valmis puistama neljapäeva ja reede jooksul.

„Palume nii jalgsi kui ka autoga liiklemisel olla igal juhul väga ettevaatlik ja kui on võimalik, siis reedesel päeval koju jääda ja väljas liikumist vältida. Ilmaprognoosi põhjal ei ole välistatud, et jäätub ka elektritranspordi kontaktvõrk ning sel juhul mõjutab see nii trollide kui ka trammide liikumist. Ka Tallinna haridusasutused arvestavad sellega, et kõik lapsed ei pruugi kooli jõuda ja seda ei loeta põhjuseta puudumiseks,“ lisas abilinnapea Svet.

Jäite- ja libeduseoht on suur ka edaspidi

Laupäeval liigub madalrõhkkond Läänemere kohale Saare- ja Hiiumaa külje alla ning lõunakaarest tuleb sooja juurde. Öösel sajab enamasti lörtsi ja vihma, sekka ka jäävihma. Jäite- ja libeduseoht on suur! Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on -1..-6, Eesti lääne- ja lõunaosas tõuseb 0..+3 kraadini. Päeval muutub sadu vesisemaks. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4 kraadini, Virumaal on ennelõunal veel miinuspoolel. Kagutuul jääb õhtu poole nõrgemaks.