Karis telefonikõnest Bideniga: Biden rahustas meid. Idatiiva riikidega arvestatakse

Intervjuus Eesti Päevalehele ütles president Karis, et Ida-Euroopa riigipead pidasid oluliseks USA juhini viia sõnumit, et ühtegi otsust Ukraina või Ida-Euroopa osas laiemalt ei langetataks meie selja taga.

"Meie sõnumid olid need, et meid ei jäetaks maha ja keegi ei saaks otsuseid võtta vastu üle meie peade."

Rõhutati, et kõik NATO otsused on NATO kui terviku otsused. "Kõik otsused, mida vastu võetakse Vene suunal, on ka meie otsused ja midagi ei saa ei jagada kaheks, idaks ja lääneks. Tutvustasime USA presidendile võimalikku agressiooni. Biden oli teadlik, mis Ukrainas toimub ja mis need plaanid võivad olla."

USA riigipea väljendas Ida-Euroopa riigijuhtidele toetust NATO kolletiivkaitse kokkuleppele.

"Biden väljendas ka artikkel 5 kohta, et see on püha kohustus ja nii see jääb. Eks see kokkuvõttes selline vestlus oli, kus püüti meid natukene rahustada, et see, mis on ajakirjandusest läbi jooksnud, et NATO idatiiva riikidega ei arvestata, ei vasta tegelikult tõele."

Uurides president Kariselt, kas oli juttu ka NATO vägede kohalolekust Baltikumis, kinnitas Karis, et Biden neid kuskile liigutada ei plaani.

"Meile anti see kindlus, et kui on vaja sanktsioone või relvastuse suurendamist Venemaa suunas, siis seda ka tehakse. Seda selleks, et anda Putinile mõista, et need sammud, mis ta võiks teha, ei ole mõistlikud."

Eesti presidendi hinnangul ei jäänud Bideni ülevaatest Ida-Euroopas kardetud muljet, et Putinile tehakse liialt palju järelandmisi. "See on selline tunde küsimus. Ma olen loodusteadlane, ma baseerun faktidele. Kui ma näen fakte, siis ma saan edasi arendada mõtet. Tunde järgi ei saa otsuseid vastu võtta."

"Selles mõttes, et siin tuleb vaadata realistlikult, et kui köetakse üles väga palju kirgi, siis see ei ole mõistlik," hindas Karis Ida-Euroopa riikide hirme Putiniga läbirääkimistel.