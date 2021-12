Venemaa: Ukraina mereväe laev pani toime provokatsiooni

Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) väitel liikus Ukraina mereväelaev Donbass Musta merd Aasovi merega ühendava Kertši-Jenikali kanali poole ilma, et oleks sellest eelnevalt teavitatud Venemaa võime.

Ukraina kaitseminister Aleksei Reznikov teatas aga, et "Donbass" on relvastamata, ja nimetas seda „järjekordseks Vene poole desinformatsiooni juhtumiks”. „Üldiselt on Aasovi mere veed ühiskasutatavad. Tegutseme seal seaduslikel alustel,” ütles Reznikov.