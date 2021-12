Katri Raik kandideerib Narva linnapeaks

Katri Raigi valimisliidu ja Eesti 200 koalitsioonil on Narva volikogus napp enamus, seepärast on Raik kindel, et volikogu tema kandidatuuri toetab, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Valimiste eel oli meie valimiste loosung või selline üleskutse seotud väga selgelt sellega, et mina olen järgmine Narva linnapea, nii et eelkõige teen ma selle otsuse, mõeldes igale neljandale Narva inimesele, kes valimas käis, kes andis hääle minu poolt. Ma ei saa petta oma valijat ja asun tööle Narva linnapeana. Aga me teame ju, et eks siis tõde selgub 16. detsembril hääletusel," rääkis Raik.