Tallinnas käreda külmaga kadunud 10-aastane Rasmus leiti Mustamäelt bussipeatusest

Viimati said vanemad lapsega kontakti kella 14.20 paiku, misjärel sai poisi telefon tühjaks. Last otsisid koolitundide lõpust alates nii vanemad, lähedased kui ka politseinikud.

Vahetult pärast otsimisteate väljastamist helistas tähelepanelik inimene häirekeskusele ja andis teada, et Mustamäe bussipeatuses on laps, kes ütleb, et on eksinud ega oska koju minna. Infole reageerinud politseinikud tuvastasid, et tegu on otsitava Rasmusega. Tema vanematega võeti ühendust ning laps anti isale üle.