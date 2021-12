Politsei otsib Tallinnas käreda külmaga kadunud 10-aastast Rasmust

Täna kella 15.30 paiku teatati politseile, et Tallinnas otsivad lapsevanemad taga 10-aastast Rasmust, kes peale tundide lõppu suundus Pelgulinna Gümnaasiumist koduteele ning istus Lille bussipeatuses arvatavasti valele bussile.

Viimati said vanemad lapsega kontakti kella 14.20 paiku, misjärel sai poisi telefon tühjaks. Last on koolitundide lõpust alates otsinud nii vanemad, lähedased kui ka politseinikud. Seni poissi veel leitud ei ole.