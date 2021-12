Politsei otsib Tartus kadunud 28-aastast Kristjanit

Politseile laekus teade, et 7. detsembri õhtust on kadunud 28-aastane Kristjan, kes lahkus oma kodust Tartus Kaunase puiesteel ning ei ole sinna seni naasnud.

Praeguseks on politsei kontrollinud võimalikke viibimiskohti nii Tartu linnas kui ka Võrus, kus on tema lapsepõlvekodu, ent meest seni leida ei ole õnnestunud. Ei ole välistatud, et mees võib bussiga olla liikunud ka mõnda teise Eesti linna. Viimati kui mees samamoodi kadunud oli, leiti ta aega veetmast Tallinnast.