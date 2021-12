Ringkonnakohus: valitsus ega terviseamet ei saa otsustada kooli distantsõppele saatmise üle

Ühe kooli kodukord (kaebusega on seotud kolm kooli) näeb ette terviseametilt arvamuse küsimise distantsõppele suunamise otsuse tegemisel, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei tulene kodukorrast üheselt sellist kohustust. Nimelt näeb see ette, et kooli juhtkonnal on õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud distantsõppele ja otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (vabariigi valitsus, terviseamet, haridusamet, päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga. Kahe teise kooli kodukordades sarnast punkti aga pole. Seetõttu oli ringkonnakohtu hinnangul põhjendamatu, et koolide osalise distantsõppele suunamise otsustamisele oleks tulnud igal juhul kaasata terviseamet.