Haigekassa kutsus tehnilise vea tõttu umbes 19 000 inimest valel ajal tõhustusdoosile

"Sain SMSi, mis mind vaktsineerima kutsus ja olin rõõmus, sest olin pikisilmi tõhustusdoosi oodanud. Lõpuks tekkis tunne, et riigis on mõistus pähe võetud ja saan end vaktsineerida. Kui nüüd tuleb välja, et ma ei tohigi vaktsineerima minna, siis see on väga suur pettumus," ütles Tõnu, kes oli üks neist 19 000st inimesest, kes valel ajal Haigekassalt tõhustusdoosile kutsuva mobiilisõnumi sai.

Haigekassa tunnistas, et selline olukord juhtus, kuid viga on tänaseks kõrvaldatud. "Peamiselt said inimesed sellise sõnumi Harjumaal ja vabandame inimeste ees, kelles teavitus segadust tekitas," ütles Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink.

Ehk selleks, et vältida olukorda, kus alles tervishoiuasutuses selgub, et vaktsineerida end siiski ei saa, tuleks vaktsiinipassist üle kontrollida, kas viimasest süstist on ikka kuus kuud möödas.

"Samuti saab seda infot üle kontrollida digilugu.ee patsiendiportaalist," ütles Trink ning lisas: "Meie teavitused kannavad endiselt ühte sõnumit, palun jälgime endiselt ka ise oma vaktsineerimisaegu, käime vaktsineerimas, hoiame oma tervist ja hoiame ka riiki avatuna."