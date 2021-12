Tallinna haridusameti soovitused koolidele jäävihma kartuses: jääge koju või puistage oma territooriumil laiali graniitkillustikku

"Jäävihma puhul on tõhusaks libedusetõrje meetmeks graniitkillustiku puistamine kõnniteedele," jagati juhiseid. "Kõik asutused saavad seda tasuta, info edastatakse tänase päeva jooksul."

"Soovitame neil, kellel on see võimalus, jääda koju või korraldada asutuse töö viisil, et laste ja töötajate liikumine oleks ohutu ja turvaline," märgiti kirjas. "Eeltoodust lähtuvalt soovitame haridusasutustel koostöös oma meeskonnaga arutada, kuidas ja mil viisil sel päeval oma tööd korraldada."