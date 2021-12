VIDEO JA BLOGI | Meelelahutuse kellaajaline piirang sel nädalal ei kao. Haiglaravi koormus ei lange piisavalt kiiresti

Peaminister Kaja Kallas alustas pressikonverentsi USA presidendi Joe Bideni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini telefonikõnet kommenteerides: „Venemaale ei tohi mitte mingil juhul anda sõnaõigust selle üle, kes võivad NATOsse kuuluda ja kuidas NATO oma territooriumi kaitset kujundab.“ Ta lisas, et Euroopa kaitseolukorda tuleb arutada kõigi liikmesriikidega, viidates asjaolule, et Biden soovib arutada julgeolekuolukorda Moskva ja nelja suurema NATO liikmega.

„Venemaa plaan on sundida Ukrainat oma otsuseid muutma ning jagada Euroopa mõjusfäärideks. See on lubamatu,“ ütles Kallas.

Edasi rääkis peaminister elektrihinna tõusu leevendamisest. Kallas pakkus, et elektri energiatoetus võiks tõusta mediaanpalgani. Sellest peaks abi saama 600 000 inimest.

Kallas sõnas, et koroonasse nakatumise numbrid on hakanud langema, kuid haiglaravi koormus on jäänud pidama. Tema sõnul tahaks küll valitsus leevendada koroonapiiranguid, kuid omikrontüvi suhtes ollakse ettevaatlikud.

Ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et suuri leevendusi praegu tulemas ei ole, vaid oluline on jätkata kehtivate piirangute täitmist. Kallas lisas, et teadusnõukoda ega terviseamet ei soovitanud sel nädalal meelelahutusasutuste kellaajalist piirangut maha võtta.

Ühtlasi kiitis valitsus heaks tõsta alampalk 650 euroni, mis on 12-protsendiline tõus.

