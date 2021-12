ÜRO peatas toiduabi jagamise kahes Etioopia linnas, sest relva ähvardusel rüüstati laohooned

„Humanitaarpersonali selline ahistamine relvajõudude poolt on vastuvõetamatu. See õõnestab ÜRO ja kõigi meie humanitaarpartnerite võimet anda abi, kui seda on kõige rohkem vaja,” ütles ÜRO esindaja.

See viis otsuseni peatada abi jagamine Kombolchas ja selle lähedal Dessies, mis on Amhara regiooni põhjaosa kaks strateegilist linna Etioopia pealinna Addis Ababasse viival maanteel.

Etioopia valitsus on teatanud, et on need linnad tigrai mässulistelt tagasi võtnud. Mässuliste sõnul on valitsusväed tagasi saanud ainult piirkonnad, mis nemad on maha jätnud.