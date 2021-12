Uus-Meremaa keelab sigarettide müügi tulevastele põlvkondadele

„Me tahame kindlustada, et noored ei alustaks suitsetamist,” ütles tervishoiuminister dr Ayesha Verall.

See samm on osa Uus-Meremaa tervishoiuministeeriumi täna teatavaks tehtud karmist suitsetamise vastase võitluse programmist.

Uus-Meremaa on täis otsustavust saavutada riiklik eesmärk suitsetajate osakaalu vähendamiseks viie protsendini elanikkonnast 2025. aastaks. Lõppeesmärk on suitsetamisest täielikult lahti saada.

Praegu suitsetab umbes 13% Uus-Meremaa täiskasvanutest, umbes kümme aastat tagasi oli neid 18%. Samas on põliselanike maooride hulgas suitsetajaid umbes 31%. Nende hulgas on ka rohkem haigusi ja suurem suremus.

Uus-Meremaa tervishoiuministeeriumi teatel põhjustab suitsetamine neljandiku vähijuhtumitest ning on ärahoitavate surmade juhtiv põhjus. Tubakatööstus on Uus-Meremaa parlamendi jaoks juba kümme aastat sihikul olnud.

Täna teatavaks tehtud meetmete hulgas on ka olulised kontrollimeetmed, sealhulgas piiratakse märkimisväärselt kohti, kus sigarette võib müüa, et eemaldada need toidupoodidest.