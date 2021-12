USA senaatorid pinnisid Instagrami juhti laste ja teismeliste kaitsmise teemal

Avasõnavõtus lubas senaator Richard Blumenthal olla „halastamatu”, öeldes, et enesele politseinikuks olemise ja enese reguleerimise aeg on läbi, vahendab Guardian.

„Enesele politseinikuks olemine sõltub usaldusest ja usaldus on kadunud,” ütles Blumenthal. „Nende probleemide ulatus nõuab nii laialdasi lahendusi kui ka vastutust, mis on seni puudunud.”

Mosseri püüdis veeretada süüd kogu valdkonnale laiemalt, öeldes, et „noorte inimeste kaitsmine internetis ei ole ainult ühe ettevõtte asi”, ning lisas, et rohkem noori inimesi kasutab teisi rakendusi, sealhulgas TikToki ja YouTube ’i.

„Me kõik tahame, et teismelised oleksid internetis väljaspool ohtu,” ütles Mosseri oma avasõnavõtus. „Internet ei kao kuhugi ja ma usun, et on teha tähtis töö, mida me võime teha koos – valdkond ja poliitikakujundajad – et tõsta standardeid kogu internetis, et noori inimesi paremini teenida ja kaitsta.”