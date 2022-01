Mida enda lähedastele pühadeks kinkida?

Ebatavalised kingitused, mis sobivad igaühele

Õhus hõljuvad 3D-delfiinid näevad öökapil väga efektsed välja. Taustvalgustuse värvi saab muuta mugavalt kaugjuhtimispuldilt. Peale selle on võimalik seadistada lamp automaatselt värvi muutma – see režiim viib kahtlemata sinu koduvalgustuse täiesti uuele tasemele.

Muusikafänni on raske ainulaadse kingitusega üllatada, sest arvatavasti on tal juba olemas nii kvaliteetsed kõrvaklapid kui ka Bluetooth-kõlar. Seevastu ei ole tema vintage-plaadimängija tõenäoliselt kaasaskantav. Sellise seadme eeliseks on seegi, et nii ei ole vaja tulevaste kingituste üle pead murda. Järgmisel aastal saad jõulupuu alla panna juba mõne kogumikvinüüli.