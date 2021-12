Kuldse WC-potiga tuntuks saanud Vene politseiülemal avastati veel 21 kinnisvaraobjekti ja kuus autot

„Lisaks rahva hulgas populaarsele eramule oleme me kindlaks teinud veel 21 kinnisvaraobjekti ja kuus autot, mis on vormistatud nii Safonovi enda kui ka tema sugulaste ja lähedaste isikute nimele. Ütlen veelgi rohkem: lähiajal arutab kohus meie hagiavaldust nimetatud varade riigi tuludesse arvamise kohta,” ütles Krasnov.

Krasnov lisas, et real Safonovi alluvatel, kes on samuti uurimise all, on olnud varasid sadade miljonite rublade väärtuses.