NYT: Ryanairi lennuki Minskisse suunanud Valgevene lennujuht põgenes Poolasse ja rääkis kõik ära

Samal ajal, kui Poola piirivalvurid tõrjusid Valgevenest üle piiri tulla üritavaid migrante, sai üks mees sooja, kuigi ülisalajase vastuvõtu osaliseks, kirjutab New York Times.

Mees pakkus nimelt siseinfot Ryanairi lennuki Minskis sundmaandamise kohta. Lennukis viibis dissidendist ajakirjanik Raman Pratasevitš, kes Minskis pärast maandumist koos Venemaa kodanikust tüdruksõbra Sofia Sapegaga vahistati.

Anonüümseks jäänud Euroopa julgeolekuametnikud ütlesid New York Timesile, et mees töötas Minski lennujaama lennujuhina ning on pärast ülejooksmist andnud üksikasjalikke tunnistusi selle kohta, et Ryanairi lennule tehti võltspommiähvardus osana operatsioonist Pratasevitši kinnivõtmiseks. Operatsiooni juhtis Valgevene luureteenistus, teatasid ametnikud.

Poola julgeolekuteenistuste minister-koordinaatori pressiesindaja Stanisław Żaryn keeldus üksikasju kommenteerimast, aga ütles, et Ryanairi lennu kaaperdamist uurivatel Poola ametiisikutel on õnnestunud saada otsese tunnistaja ütlused Minski lennujuhtimistornis toimunud tegevuse kohta.

Żaryn lisas, et selle tunnistaja sõnul oli sel ajal lennujuhtimistornis Valgevene KGB ohvitser, kes otsustaval hetkel lennujuhi tegevuse oma kontrolli alla võttis. Sündmuste käigus oli KGB ohvitser kogu aeg telefoni teel ühenduses kellegagi, kellele ta ette kandis, mis parajasti lennukiga toimub, teatas Żaryn.

Ülejooksiku tunnistused ei muuda sisuliselt midagi, mida on kogu aeg kahtlustatud, aga et tegemist on tunnistajaga, kes sündmustes vahetult osales, saab Poola prokuratuur Valgevene ametnikele tõsise süüdistuse koostada, mida on võimalik kohtus kaitsta, kuigi pole tõenäoline, et ükski süüdistatu lähimal ajal kohtusse ilmuks.