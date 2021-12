USA president Biden tahab kokku kutsuda NATO riikide ja Moskva kohtumised

Bideni soov kõnelusteks pahandab ilmselt osasid NATO riike ja USA liitlasi, kes kardavad, et Putin kasutab sõjalise jõuga ähvardamist, et saavutada järeleandmisi USA kohalolekus Euroopas.

Putin kordas kolmapäeval, et kardab, et Ukraina liitub NATO-ga. Valge Maja kinnitusel tegi Biden Putinile selgeks, et alliansi laienemine on vaid NATO enda otsustada.