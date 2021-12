Külm ilm on pannud Elroni rongid hilinema

"Tõesti on tekkinud olukordi, kus rongid on hilinenud, vabandame kõikide reisijate ees, keda olukord on mõjutanud," ütles Kulderknup lisades, et Elron hüvitab sõidukorra maksumuse täies mahus, kui rong on hilinenud 30 või enam minutit.