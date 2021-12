Foto on illustreeriv! Foto: Kiur Kaasik

Tõsine mure kasvavate energiahindade pärast on viinud inimesed abipalvetega kohalike omavalitsuste uste taha. Viimased aga nendivad, et lubatud abi nad hädas elanikele praegu anda ei saa, sest hüvitistaotluste menetlemiseks vajalik riiklik andmeregister on alles valmimisel.