Haridus- ja teadusministeerium nõuab Repsilt kohtu kaudu tagasi ligi 120 000 eurot

"Haridus- ja teadusministeerium on kriminaalasja raames esitanud Mailis Repsi vastu tsiviilhagi summas 118 819,77 eurot ja hagi aluseks on kriminaalasja toimikust nähtunud asjaolud ja tõendid. Hagi summa on prokuratuuri süüdistuses toodud kahjust suurem, kuna kahtlustus ja süüdistus hõlmab vaid toimepanija tegevuse tulemusena omastatut, mitte aga riigile tekkinud kogu kahju ja süüdistatava rikastumist riigi vahendite arvelt," kommenteeris ministeeriumi esindaja Marko Kairjak Ellex Raidla Partnerite advokaadibüroost.