Sanna Marin andis ajakirjanikele ööelu kohta aru: palun oma käitumise ja tegevuse eest andeks

Marin sai laupäeva õhtul teate Haavisto nakatumise kohta riigisekretär Henrik Haapajärvilt, kes enese sõnul ütles Marinile, et põhjust eriabinõude tarvitusele võtuks ei ole. Hiljem samal õhtul saatis aga valitsuse julgeolekuosakond siiski ministritele juhise kontakte vältida. See sõnum aga Marinini ei jõudnud, sest ta oli valitsuse töötelefoni koju jätnud, vahendab Helsingin Sanomat.

Soome kõmulehe Seiska andmetel pidutses Marin Helsingi ööklubis varaste hommikutundideni.

Täna vastas Marin parlamendihoone juures pakase käes ajakirjanike küsimustele.

Marin ütles, et veetis sõpradega õhtut, see on avalik informatsioon ja selles ei ole midagi erilist.

Marinilt küsiti, miks ta jõi Corona õlut.

„Jõin õlut,” vastas Marin.

Marinile ei edastatud isiklikult koroonaviirusega kokkupuutumise korral isolatsiooni jäämise juhist. Marin ütles, et oleks pidanud sellest juhisest teadlik olema ja ta kannab selle eest enese sõnul vastutust.

Kogu selle skandaali õppetund on Marini sõnul see, et informatsiooni liikumises on olnud probleeme. Marin ütles, et toimis selle juhise järgi, mille laupäeval suuliselt sai.

„Oleks pidanud taipama selles olukorras juhist veel kord kontrollida,” ütles Marin.

Marinilt küsiti, kuidas võiks jutt minna muudele teemadele, näiteks Soomele uute hävitajate ostmisele.

Marin vastas, et vastab nendele küsimustele, mida temalt küsitakse.

Marin kinnitas, et tal on alati kaasas Eduskunta telefon. Kõigist sõnumitest ja kõnedest teatab ka nutikell. Valitsuse telefoni kasutab Marin peamiselt rahvusvaheliste kolleegide või presidendiga suhtlemiseks. Seda telefoni hoiab Marin enese sõnul puhtana ja ainus lisarakendus selles on Signal.

Ajaleht Ilta-Sanomat märkis, et paljud soomlased imestavad, miks ei osanud Marin üles näidata paremat otsustusvõimet.

„Nagu olen märkinud, sain teate Haavisto nakatumisest telefoni teel,” ütles Marin.

Talle antud juhis selles olukorras järgis Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) juhiseid kogu rahvale.