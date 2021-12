Detsembris autolaen soodsam! Nüüd kuni 30 000 eurot

Mis kampaania hetkel käimas on? Detsembris on intress soodsamaks fikseeritud ja automaatse pakkumise saab 30 sekundiga lehelt www.autopay.ee .

Maksimaalne summa on 30 000 eurot? Jah. Maksimaalne summa tõsteti 30 000 euroni, kuid üle 15 000 euro suuruste summade puhul küsitakse ka lisadokumente.

Millistele sõidukitele on suuremad summad mõeldud? Kui 15 000–30 000 euro vahele jääb ka tavaliisingute pakkumisi, siis see toode ei nõua kaskokindlustust ja sõidukite vanus ei ole piiratud. Siia mahub erinevaid hobisõidukeid ja mõningaid põnevamaid autosid, mida liisingud ei finantseeri.

Kas alla 15 000-eurose laenu taotlemine on erinev? Taotlemise protsessis on kuni 15 000 eurot automaatne ja vastuse saab vaid 30 sekundiga. Sellest suuremate summade puhul küsitakse ka kuue kuu kontoväljavõtet.

Kuidas käib taotlemine? Taotluse saab mugavalt täita meie kodulehel autopay.ee ja esmane vastus on automaatne.

Juhime tähelepanu sellele, et tegemist on finantsteenusega. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. Tingimused on leitavad lehel www.autopay.ee.