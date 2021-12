VIDEO | Terviseameti esindaja kinnitab: on reaalne oht, et omikronist saab Eestis domineeriv koroonatüvi

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rääkis Delfile, et mainitud haigestunud tulid valdavalt riskiriikidest – näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigist. Üks juhtum on seotud Dubaiga, üks aga Tansaaniaga. Kahel juhul pole kindel, kust nakkus saadi, võimalik, et tegu on Eesti-sisese nakatumisega.

Haigus on neil inimestel kulgenud seni rahulikult ja väga kergete sümptomitega, kui üldse. Sepp toonitas, et Eestis on hetkel juhtumeid nii vähe, et laiapõhiseid järeldusi teha ei saa.

Antud tüvi on hea levikupotentsiaaliga ning suudab edukalt antikehade kaitsest läbi murda. Sepp märkis, et vaktsineerimisest on siiski palju kasu, nii saab viiruse jaoks olukorra võimalikult keerukaks teha. Tõenäolisemalt haigestuvad ikka need, kel vähe antikehi.

Nii terviseameti pressikonverentsilt kui ka intervjuust jäi kõlama, et omikronist võib saada Eestis domineeriv tüvi. Sepp selgitas, et see juhtuks, kui ühel hetkel on vähemalt 50 protsendi juhtumite puhul tüveks just omikron.

Mis puutub üldist koroonaolukorda Eestis, siis jätkuvalt saab rääkida langustrendist. Mõnevõrra on Sepa sõnutsi muret tekitav siiski see, et nakatumiskordaja on hakanud Harjumaal ja Ida-Virumaal kerkima.

Pikemalt juba intervjuus.