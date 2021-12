VIDEO | Tanel Kiik: homme selgub, kas loobume peagi kella 23 piirangust

Sel nädalal jooksis juba meediast läbi, et on võimalus, et kaob koroonapassi nõue väliüritustel ning meelelahutuskohad ei pea kell 23 uksi sulgema. Teadusnõukoda tõmbas selle osas veidi hoogu maha.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et põhiline arutelu tuleb homme. Ta nentis, et varasemalt oli valitsus lubanud, et kollase taseme saavutamisel leevendus kellaaja osas tuleb, ent vahepeal on pead tõstnud koroonaviiruse omikrontüvi.