NATO Euroopa vägede ülemjuhataja: liitlased on pühendunud kaitsma kõiki NATO liikmesriike

„Oleme NATO idapiiril tunnistajaks viimaste aastakümnete kõige keerulisemale julgeolekukriisile. Olukorras, kus Venemaa sõjaline aktiivsus Ukrainas ja selle ümbruses kasvab, lisaks Valgevene hübriidrünnak meie regionaalsete liitlaste vastu, on vaja näidata alliansi valmisolekut kaitsta iga liitlasriiki," sõnas kohtumie järel kaitseminister Kalle Laanet.

NATO Euroopa vägede ülemjuhataja saabus Tallinnasse, et demonstreerida oma külastusega alliansi tugevust, ühtsust ja solidaarsust kogu oma vastutusalas.

“NATO on valmis kaitsma iga liitlasriiki. NATO suurendatud kohalolek (enhanced Forward Presence, eFP) ja Balti õhuturbemissioon Eestis näitavad selgelt, et liitlased on pühendunud ja solidaarsed,” ütles kindral Wolters.