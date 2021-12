Jüri Ratas: koalitsioon arutab homme energiahindade alandamiseks kolme ettepanekut

Keskerakonna liider ning Riigikogu esimees Jüri Ratas märkis sotsiaalmeedias, et koalitsioon on homme arutamas meetmeid, millega energiahindade tõusu pehmendada.

? Lähipäevil on Ratase silmis reaalne viia ellu järgmised 3 sammu:

KÄIBEMAKSU LANGETAMINE

Tarvis on langetada kütteperioodi lõpuni gaasile, elektrile ja toasoojale rakendatavat käibemaksu. Alates tuleva aasta 1. jaanuarist kuni 30. aprillini kehtiks energiakandjatele maksumäär 9%. Praegu on see 20%. Selle tulemusena väheneksid kõigi tarbijate igakuised arved keskmiselt 10% võrra.

HINNATÕUSU HÜVITIS KA KESKMIST PALKA SAAVATELE INIMESTELE

Vaja on laiendada juba loodud hinnatõusu hüvitise saajate ringi ka nendele inimestele ja peredele, kelle sissetulek on keskmisel tasemel. Seni kokkulepitu võimaldab hüvitist taotleda neil, kes elavad alla suhtelise vaesuse piiri. Hüvitist on võimalik taotleda läbi omavalitsuste kõikide arvete eest, mis laekuvad praeguse kütteperioodi ajal – alates septembrist kuni märtsini ja vajadusel maini. Seda instrumenti laiendades võiks hüvitis katta pooltel Eesti leibkondadel kuni 80% elektri, gaasi ja toasooja kulude tõusust. Seeläbi väheneksid arved 30-40%.

ELEKTRITOOTJATELE BÖRSIHINNA HÜVITAMINE

Hüvitis oleks mõeldud ettevõtetele, kes meile elektrit toodavad. Seeläbi tagame stabiilsemaid energiahindu.

"Selliseid ettepanekuid on kavas homme hommikul koalitsioonis ühiselt arutada. Need lisanduksid nüüdseks tehtud sammudele – otsustele peatada aktsiiside tõusud, vähendada võrgutasu kaks korda ja maksta hinnatõusu hüvitist vähese sissetulekuga inimestele," sõnas Ratas. "Kui uued otsused on tehtud, vaatame kindlasti edasi. Eesmärgiks on, et inimesed igapäevaselt toime tulevad ja inflatsioon ohjeldatud saab. Igal juhul jääme juhinduma senisest arusaamast – raskes olukorras tuleb riigil kiiresti inimesi aidata."