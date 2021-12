Vene riigiduuma spiiker: 15 liiduvabariiki kannatavad endiselt Nõukogude Liidu lagunemise tragöödia all

Veel kirjutas Volodin Telegramis, et endine Nõukogude eliit sai Nõukogude Liidu lagunemisest suurt majanduslikku ja poliitilist kasu, aga kodanikud kannatasid. Volodini sõnul 15 liiduvabariiki mitte ainult ei kaotanud, vaid puutuvad jätkuvalt kokku „selle tragöödia tagajärgedega”, vahendab Interfax.

„Lõhuti majanduslikud ja tootmissidemed, kaotati tööstuspotentsiaal. Kõik see viis suure kriisini,” kirjutas Volodin.

Volodon tuletas meelde, et esitas 5. detsembril oma kanali lugejatele küsimuse, kes on Nõukogude Liidu lagunemises süüdi. Volodini sõnul leiab enamik kommentaatoreid, et Nõukogude Liidu lagunemise põhjus oli „parteieliidi reeturlikkus” ja „väline sekkumine”.