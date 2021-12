ERISAADE | Vladimir Svet: peame suhtuma lumesse kui prügisse. Selle koristamise eest võiks ühistud sarnaselt tasuda

Selleks nädalavahetuseks lubab ilmaprognoos olusid seinast seina. Alates tuisust ja lõpetades vihmahoogudega. "Lumi on lahendatav küsimus, aga meid ootab ees jää! Veel keerulisem periood on ees," nendib Svet ja meenutab 23. veebruari, mil praktiliselt terve linn oli kaetud libeda jääkihiga. Ta räägib, et libedusega saab võidelda graniitkillustikuga. Ta nendib, et kui olukord peaks olema kriitiline, tuleb seda kasutada koos soolaga. Svet teab, et viimast keegi ei armasta – kahjulik lemmikloomadele ja räsib ka jalanõusid – ent see töötab.

Svet tuletab ka meelde, et on alanud jääpurikate hooaeg. Vastutavad on koduomanikud ja ühistud. "Kui märkate, et pole eemaldatud või piirdelinti pandud, anda teada mupole numbril 14410. See ei tähenda, et keegi saab trahvi, aga saab kohe kõne, kus tuletatakse meelde, et selline asi on olemas."