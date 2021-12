EUROOPA ERISAADE | Terrase sisetunne ütleb, et Ukrainas on sõda tulemas. Paeti sõnul ei vastaks see Venemaa tegevuse mustrile

Pikka aega just Eesti ja Euroopa välissuhetega tegelenud reformierakondlane Urmas Paet nõustus, et suures plaanis tahab Venemaa oma mõjusfääri laiendada. „Kõigepealt, mis on eesmärk? Ega Venemaa eesmärk ei ole muutunud, see on hoida ja tagasi saada Ukraina oma mõjusfääri. Viimastel aastatel on järjekindlalt Ukrainale Krimmi annekteerimise, Donbassi kaudu ja ka selle kaudu survet avaldatud. Järjest on teateid, kas Venemaa väed koonduvad või ei koondu Ukraina piiride lähedusse. Neid teateid on ju olnud viimastel aastatel mitu korda. Eesmärk on surve kaudu taaskord muuta Ukraina poliitilisi hoiakuid, et Kiiev lõpetaks Lääne poole vaatamise ja jääks Venemaa mõjusfääri. Lisaks on Ukraina taga veel Moldova, ka Valgevene on peale viimaseid sündmusi niikuinii Venemaaga tihedamalt seotud,“ sõnas ta.

Tema sõnul on Ukraina akuutses ohus. „Ukraina piiride ümber toimub selgelt sõjalise operatsiooni ettevalmistamine. Mina ei usu – ükskõik, milliste sanktsioonidega Putinit ei ähvardata –, et ta jätaks Ukrainasse tungimise võimaluse kasutamata. Minu sisetunne ütleb, et sõda on tulemas,“ märkis endine kaitseväe juhataja väga tõsiselt.

Isamaa eurosaadiku sõnul on Venemaa valmistudes valinud endale soodsa hetke. „Venemaa soov oma agendat peale suruda on täna suurem kui eelnevatel aastatel. Selleks on pikalt ette valmistatud. Olukord on ka soodne. Prantsusmaa on valimisvõitluses, Saksamaal ei ole kantslerit, USA president ei ole ka ennast väga tugevana näidanud. Venemaa on juba suvest peale eskaleerinud erinevates piirkondades. Euroopa räägib näiteks praegu elektri hinnast, mis on ka väga selgelt Vladimir Putini poolt mõjutatud. Viimased nädalad on fookus olnud Valgevene peal, ka see on olnud orkestreeritud selleks, et kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri oma käe järgi ümber korraldada, sest Putin tunneb, et tal on võimalus,“ hindas Terras.

Paet seletas, et selles jutus pole midagi uut ja Venemaa on seda soovinud kogu aeg, et jutud NATO laienemisest Ida suunas lõppeksid. „Selles pole midagi uut. Siiamaani nad räägivad, kuidas neid veeti alt, et Eesti, Läti ja Leedu NATO-sse võeti. Selge on, et garantiisid ja lubasid, mis puudutavad kolmandaid riike, NATO kindlasti anda ei saa. Kui vaatame NATO protseduure, siis peaksid kõik NATO liikmesriigid sellega nõus olema. Kas kujutate täna ette, et kõik NATO riigid oleksid sellise otsuse tegemisega nõus? See läheks vastuollu NATO enda põhimõtetega, enamiku liikmesriikide õigusruumi ja põhimõtetega, garantii nõudmine on mõeldamatu idas mõttes,“ hindas ta niisuguste lubaduse andmise võimatuks.

Vägede koondamise kohta Ukraina piiridele on Venemaa ise teatanud, et soovib saada Läänelt paberil kinnitust, et Ukrainat NATO-sse ei võeta. Kas Kremli muskli näitamise peale võib kellelgi Läänes jalg nõrgaks minna?

Terras vastas Paetile, et ta ei ole sellega täiesti nõus. „Võibolla oma viimaste aastate käitumisega on Venemaa ka Läänt natuke koolitanud. Gruusia sõda oli võimalik tunnetada samamoodi pool aastat ette. Ukraina hõlvamine tundus nii uskumatu, kuid siiski oli esimesed märgid nähtaval juba 2013. aasta detsembris. Siis ei osanud me nendega midagi peale hakata. Venemaa eesmärk ei piirdu lähisvälismaaga, vaid soovitakse kogu julgeolekuarhitektuuri ümbertegemist selliselt, et Venemaal oleks mõju oma lähiriikide üle ja tahetakse ka puhvertsooni, et ka Balti riikides poleks sõjalist kohalolekut, ei NATO ega USA oma,“ seletas ta.

Paet märkis aga, et suur rünnak jaanuaris Ukraina suunal aga läheks Venemaa senise tegevuse mustrist välja. „Kui taktikaliselt vaadata, mis ja millal juhtub, neid viimaste aastate olulisemaid juhtumisi – alates 2008. a Gruusia ründamisest, 2014. a Krimm ja Donbass ja nüüd siis aktsioonid Valgevene-Euroopa piiridel –, siis need sündmused on tabanud Läänt üllatusena. Pole olnud nii nagu praegu, kus räägitakse, et kuu või poolteise pärast midagi toimub. Kui nüüd tõesti peaks olema nii, et Venemaa jaanuaris võtab Ukraina suunal midagi ette, siis on nad oma taktikat oluliselt muutnud, sest see ei oleks enam üllatus,“ seletas ta.

Terras aga oli Paetist skeptilisem. „Samas USA president Joe Biden on näidanuid, et temaga võib rääkida küll, sest kui rohkem survestada, siis ta võib tagasisammu astuda. Nord Steam 2 suhtes tehtud otsus oli selgelt Putinile sõnum, et Biden kõigub, ei ole kindel. USA oli kindlalt Nord Stream 2 vastu, oli ka Bideni administratsioon alguses, aga ei läinudki palju mööda, kui samm tagasi astuti. Saksamaa veenmisel muidugi, sest Saksamaa on sellest huvitatud. Putinile on antud selged sõnumid, et Biden võib teha järeleandmisi, võib teha Jalta kohtumisi. Signaalid, mis USA-st välja on läinud, pole olnud nii kindlad ja veenvad,“ hindas Terras.

Mida üldse Lääs Euroopa või NATO näol saab tegelikkuses teha konflikti ärahoidmiseks või siis selle puhkemisel Ukraina teotuseks?

Terras märkis, et juba välja käidud hoiatused „kangete ja ränkade sanktsioonide“ kohta ongi üks võimalus. „Küsimus on see, kas see hoiab ära sõjalise konflikti. Ma arvan, et sõjalise konflikti hoiab ära reaalne sõjaline sekkumine ja selleks täna igasugune soov minu hinnangul puudub. Sõjatehnika ja varustuse kiire saatmine Ukrainasse paneks need kaardid seal kiiresti lauale. Ukraina armee on küll arenenud, kuid sõdib ikkagi täna üle-eelmise generatsiooni tehnikaga erinevalt Venemaast, kes on viimased aastad pühendunud oma sõjatehnika moderniseerimisele,“ leidis ta.

Oleks selline asi reaalne? Urmas Paet andis ringiga vastuse. „Ukraina ei ole NATO liige. See oli põhjus, miks me tahtsime omal ajal kiiresti saada NATO liikmeks, et oleks õiguslik ja poliitiline tugi ning kate olemas. Ja see on ka see, miks mitmed riigid soovivad täna saada NATO liikmeks, Ukraina seda ei ole. Siit tuleb ka vastus,“ nentis ta.