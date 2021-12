Kreml: Putin illustreeris Bidenile konkreetsete näidetega Kiievi destruktiivset liini

„Domineeriva koha vestluses hõivas problemaatika, mis on seotud Ukraina-sisese kriisiga ja edasimineku puudumisega 2015. aasta Minski kokkulepete täitmisel, mis on rahumeelse reguleerimise alternatiivideta alus,” öeldakse teates, vahendab Interfax.

Teates öeldakse, et Putin „illustreeris konkreetsete näidetega Kiievi destruktiivset liini, mis on suunatud Minski kokkulepete ja „Normandia formaadis” saavutatud kokkulepete täielikule demonteerimisele, ning väljendas tõsist muret Kiievi provokatsioonilise tegevuse pärast Donbassi vastu”.

„Vladimir Putin rõhutas vastuseks, et ei maksa veeretada vastutust Venemaa õlule, sest just NATO teeb ohtikke katseid Ukraina territooriumi hõlvamiseks ja suurendab sõjalist potentsiaali meie piiridel. Seetõttu on Venemaa tõsiselt huvitatud usaldusväärsete, juriidiliselt fikseeritud garantiide saamisest, mis välistaksid NATO laienemise idasuunal ja ründavate löögirelvasüsteemide paigutamise Venemaa naaberriikidesse,” öeldakse teates.