Päev liikluses: vigastada sai kuus inimest, kellest kaks olid lapsed

Kella 9.42 ajal sai Tallinnas Männiku tee 115 juures esialgsetel andmetel reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületanud 21-aastane mees löögi sõiduautolt Škoda Octavia, mida juhtis 65-aastane naine. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 19.50 ajal alustas 45-aastase mehe juhitud buss Tallinnas Punane tn 18c juures esialgsetel andmetel ühistranspordipeatusest liikumist ning põrkas kokku kõrval kõnniteel jooksnud 9-aastase poisiga. Viga saanud laps toimetati lastehaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati viis alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti. Ida prefektuuri haldusalast ärandati must mopeed Fosti F31 50 numbriga 460M. Leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Täna varahommikul on suuremad põhimaanteed Harjumaal valdavalt soolaniisked. Ida-Virus ja Lõuna-Eestis on riigiteed kohati jäised ja libedad, eriti metsavahelistel teelõikudel. Kõrvalmaanteed on üle Eesti lumised.