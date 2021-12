VIDEO | Biden ja Putin alustasid pärast "punaste joonte" mahamärkimist kõnelusi Ukraina teemal

Biden räägib Putiniga Valge maja konverentsikeskusest ehk Situation Roomist. Äsja India-visiidilt naasnud Putin viibib oma Sotši residentsis. Tervitussõnadest on Vene pool avaldanud ka lühikesed videoklipid.

Varem avaldatud info järgi hoiatab Biden vestluspartnerit, et võimalik invasioon Ukrainasse tooks kaasa koordineeritud Lääne sanktsioonid. USA meedias on spekuleeritud, et kõige karmima sammuna võiks valitsus blokeerida Venemaa juurdepääsu rahvusvahelisele info- ja maksesüsteemile SWIFT, lõigates riigi majanduse rahvusvahelisest pangandusest ära. Karmide sanktsioonidega ähvardas vahetult enne Bideni-Putini videokohtumist Venemaad ka EL-i nimel kõnelenud Ursula von der Leyen.