TalTechi andmelabor ootab oma uurimisrühmaga liituma kahte andmetest sütitatud doktoranti

NordForski „Ennustava politseitöö kriitiline mõtestamine“ on koostööprojekt Taani, Läti, Eesti, Norra, Rootsi ja Suurbritannia teadlastega. Projekti Eesti alateema raames analüüsime, kuidas tajutakse sotsiaalset mitmekesisust ennustavas politseitöös kasutatud andmelahenduste raames. Eelkõige uurime seda kolmes järgnevas valdkonnas:

Doktoriõpingute jooksul analüüsitakse kriitiliselt erinevate andmeanalüütika tööriistade ja vahendite kasutamist politseitöös ning selle tulemusel luuakse soovituslikud kontseptuaalsed raamid ning heade tavade ja tööriistade kirjeldused, millest võiks olla abi ennustavate meetodite rakendamisel politseitöös. Doktoripositsiooni kaasjuhendajaks on Nurkse instituudi professor Ahti-Veikko Pietarinen.

Teine avatud positsioon on „ Andmeanalüütika ja – tehnoloogiad targas linnas “, mis toimub FinEst Twinsi projekti raames. Palun ava selle doktoriõppekoha telgitaguseid ja eesmärke.

FinEst Twinsi projekt seisneb globaalsete, piiriüleste targa linna lahenduste analüüsimises ja uurimistöös. Tegemist on hiljuti loodud Targa Linna Tippkeskusega koostöös käivitatud doktoriprojektiga, mille raames saab doktorant tegeleda kolme võimaliku alateemaga:



FinEst Twinsi projekti raames on uurimistöö tegemise ja doktoriõpingute väljundiks erinevate andmetehnoloogiate kriitiline hindamine ning lahenduste pakkumine, et tagada sotsiaalselt sidusad andmelahendused ja linnakeskkond. Doktoripositsiooni kaasjuhendajaks on Targa Linna Tippkeskuse juht dr Ralf-Martin Soe.