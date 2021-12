26-aastase naise surmaga lõppenud Viljandi narkopeo korraldaja ja varustaja mõisteti vangi

Kohus karistas 32-aastast Janek Pillisneri nelja aasta pikkuse vangistusega, millest tuleb reaalselt ära kanda üks aasta. Süüdistatavat narkootikumidega varustanud 42-aastane Kirka Puistamaa on narkokuritegudega ka varem kohtu all olnud ja tema läheb vanglasse kuueks aastaks.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Toomas Liiva sõnul on prokuratuur rahul, et kohus nõustus teole antud õigusliku hinnanguga. „Kui keegi jagab enda kodus inimestele sisuliselt mürki ja lubab neil seda tarbida, siis tuleb tal olla valmis ka tagajärgede eest vastutamiseks. Praegusel juhul andis süüdistatav GHB-d ehk korgijooki naisele, kes oli juba tarvitanud amfetamiini ja alkoholi. Narkootikumide kahjulikkus ei tohiks kellegi jaoks üllatus olla ja seda enam on erinevate ainete ja alkoholi segamine otsene oht tervisele. Seetõttu vastutab surma põhjustamise eest prokuratuuri hinnangul just see inimene, kes need narkootikumid soetas ja tarvitamist võimaldas,“ ütles Liiva.